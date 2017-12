Valencia vence e é campeão espanhol O Valencia não deu qualquer chance ao azar e aproveitou muito bem as derrotas de Real Madrid (3 a 2 para o Mallorca) e Barcelona (1 a 0 para o Celta de Vigo) no sábado e neste domingo conquistou o título do Campeonato espanhol, com duas rodadas de antecipação, derrotando o Sevilla, no campo do adversário, por 2 a 0. Com esse resultado, o Valencia chegou aos 77 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Real (70 pontos) e o Barcelona (69), que agora vão disputar o vice-campeonato. No jogo deste domingo, o Valencia soube como dominar o adversário e marcou o primeiro gol (Vicente), já aos 12 minutos de jogo. Agüentou bem a pressão do Sevilla, que foi ao ataque para tentar o empate, e, aos 14 minutos do segundo tempo, Barajas (que entrara em lugar do atacante brasileiro Ricardo Oliveira, ex-Portuguesa e Santos) fez o gol que liquidou a partida. Neste título, o sexto da história do Valencia, o técnico, Rafa Benítez, e oitenta por cento do grupo de jogadores foram os mesmos que conquistaram o último título, em 2002. No elenco campeão, dois jogadores brasileiros: Ricardo Oliveira e o lateral-esquerdo Fábio Aurélio, ex-São Paulo. Os outros resultados da rodada deste domingo foram os seguintes: Espanyol 2, La Coruña 0; Valladolid 2, Real Sociedad 2; Zaragoza 1, Osasuna 0; Athletic de Bilbao 1, Albacete 1; Villarreal 1, Betis 0; Malaga 1, Murcia 0; Racing Santander 2, Atletico de Madrid 2. JESUS GIL - O polêmico ex-presidente do Atlético de Madrid está hospitalizado em estado grave em Marbella, cidade da qual foi prefeito, depois de sofrer um AVC (acidente vascular cerbral)l. Gil tem 71 anos e perdeu a presidência do clube depois de ser acusado de irregularidades.