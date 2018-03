Valencia vence e encosta no Real Madrid Em uma rodada marcada pela recordação dos atentados em Madri ? em todas as partidas houve um minuto de silêncio e as torcidas mostraram cartazes homenageando as vítimas de quinta-feira ?, o Valencia não desperdiçou a oportunidade surgida com o empate de sábado do Real Madrid, 1 a 1 com o Zaragoza. Ao vencer o Celta por 2 a 0 (gols de Rufete), neste domingo, em Vigo, o Valencia está agora a apenas quatro pontos do time madrilenho, o líder do Campeonato Espanhol. Apesar de jogar no campo do adversário, o Valencia soube se impor e controlar o jogo, marcando um gol aos 40 minutos do primeiro tempo e outro já nos acréscimos do segundo.