Valencia vence e faz sombra ao Real Madrid O Valencia mantém viva a luta pelo título espanhol de 2003-04. Vice-líder do torneio, com 66 pontos, teve trabalho para derrotar o lanterna Murcia (20) por 2 a 0, em casa, no encerramento da 31ª rodada, mas não perde o Real Madrid (67) de vista. Pellegrino aos 28 minutos do segundo tempo e Mista aos 43 garantiram a vitória. O Deportivo La Coruña jogou a toalha, depois do empate por 2 a 2 com o Betis, em casa. O time galego, em 3º com 57 pontos, abriu vantagem, com gols de Luque aos 14 e Victor aos 17 minutos do primeiro tempo, mas viu a reação do rival de Sevilha vir com gols de Marcos Assunção e Dani. O Celta luta para não cair, empatou com o Athletic por 0 a 0, em Bilbao, mas com 29 pontos é penúltimo colocado. O Espanyol é o antepenúltimo, com 30, e no sábado perdeu para o Sevilla por 1 a 0. Já o Atlético de Madri bateu o Valladolid por 2 a 1, tem 48 e sonha com vaga na Copa Uefa.