Valencia vence e lidera na Espanha O Valencia venceu fora de casa o Zaragoza por 1 a 0 e retomou a liderança do Campeonato Espanhol, com 50 pontos, um a mais que o Real Madrid, que venceu ontem o Celta de Vigo. O gol foi marcado no primeiro tempo por Rufete. O Barcelona derrotou o Malaga por 5 a 1, com três gols do holandês Kluivert, e se manteve entre os cinco primeiros colocados no torneio. A equipe de Rivaldo ocupa a quarta posição, com 46 pontos, empatado com o Betis. Dois jogos completam a 28.ª rodada neste domingo: Tenerife recebe o Espanyol e o Atlético de Bilbao enfrenta o Las Palmas Outros resultados deste domingo: Alaves 3 x 1 Valladolid Osasuna 1 x 1 Real Sociedad Rayo Vallecano 0 x 2 Mallorca