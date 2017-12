Valencia vence e mantém liderança O Valencia venceu neste domingo o Sevilla por 2 a 0 e manteve a liderança do Campeonato Espanhol, com 53 pontos, um a mais que o Real Madrid. Um brasileiro se destacou na 29ª rodada: Catanha, que fez três gols nos 4 a 2 do Celta sobre o Valladolid. Mesmo jogando em casa contra um time que faz campanha discreta, o Valencia teve dificuldade para bater o Sevilla. Só definiu o jogo na etapa final. Juan Sanchez fez o primeiro, aos 25 minutos, e Angulo marcou o segundo, aos 47. Em Valladolid, o oportunista Catanha não desperdiçou as chances que teve. Marcou aos 35 minutos do primeiro tempo, e aos 4 e 31 do segundo (Sérgio havia aberto o placar a favor do Celta), deixando seu time sempre tranqüilo na partida. Fernando fez os dois do Valladolid. Catanha é um dos principais artilheiros do Espanhol. Já fez 14 gols, como Raúl, do Real Madrid. Morientes, também do Real, tem 16, e Kluivert, do Barcelona, 15. Com a vitória, o Celta pulou para o sexto lugar (45 pontos), posição que divide com o Athletic de Bilbao, que neste domingo perdeu para o Espanyol por 2 a 0. A equipe de Catanha está atrás também do Barcelona (46 pontos), Deportivo (48 pontos) e do Bétis, terceiro colocado com 49. Também neste domingo, o Malaga venceu o Zaragoza por 2 a 1, o Mallorca fez 4 a 2 no Osasuña e o Tenerife derrotou o Real Sociedad por 2 a 0.