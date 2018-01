Valencia vence e segue próximo do Real O Valencia derrotou o Villarreal, por 4 a 2, neste domingo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Baraja (2), Aimar e Mista fizeram os gols do Valencia, enquanto Riquelme e Belletti marcaram para o Villarreal. Com este resultado, o Valencia soma 40 pontos e segue dois atrás do líder Real Madrid.