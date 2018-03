Valencia vence La Coruña por 2 a 1 Com dois gols do lateral brasileiro Fábio Aurélio, o Valencia surpreendeu o La Coruña, no Estádio Riazor. Venceu por 2 a 1. O também brasileiro Donato descontou para o La Coruña, que pode agora ser ultrapassado por Real Madrid e Real Sociedad, que possuem compromissos, neste domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. La Coruña e Real Sociedad estão com 65 pontos, um a mais do que o Real Madrid. Fábio Aurélio, ex-São Paulo, mostrou oportunismo no primeiro gol, anotado aos 14 minutos do primeiro tempo. Aproveitou o rebote do goleiro Juanmi, do La Coruña, e, de cabeça, abriu o placar. No segundo, o lateral brasileiro roubou a bola do defensor do La Coruña, invadiu a área e chutou, sem chances, para o goleiro adversário, aos 19 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória do Valencia, que passou para a quarta colocação, com 56 pontos, dois a mais do que o Celta. CAMPEONATO ESPANHOL classificação calendário resultados