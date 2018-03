Valencia vence Leeds e vai à final O Valencia consegue chegar, pelo segundo ano consecutivo, à final da Copa dos Campeões, principal torneio de clubes da Europa. O time espanhol garantiu vaga para a disputa do título, dia 23, em Milão, ao derrotar o Leeds por 3 a 0, em seu campo. O outro finalista sairá do duelo que Bayern e Real Madrid fazem amanhã, em Munique. Os alemães venceram por 1 a 0, na semana passada, no Estádio Santiago Bernabeu, e precisam apenas do empate. O Real, atual campeão continental, briga para repetir a decisão do ano passado. O Valencia foi superior aos ingleses e jogou muito mais do que no empate de 0 a 0, oito dias atrás, na casa do adversário. A eficiência da equipe dirigida pelo argentino Hector Cúper surgiu logo aos 15 minutos do primeiro tempo, com o gol de Sánchez. O Leeds tentou o empate, que lhe garantia a vaga, mas ficou exposto aos contragolpes. Com isso, Sánchez aproveitou a oportunidade de aumentar aos 3 minutos da fase final, para euforia dos 53 mil torcedores que foram ao Estádio Mestalla. A festa ficou completa aos 8, com o gol de Mendieta, que fechou o resultado. O Valencia conseguiu quebrar tabu contra o Leeds, equipe que o eliminou em duas ocasiões - nas Copas dos Campeões de 66 e de 67. No torneio atual, os espanhóis jogaram 16 vezes, com 9 vitórias, 5 empates e apenas duas derrotas (0 a 1 para o Olympiakos, na primeira fase, e 1 a 2 para o Arsenal nas quartas-de-final). Os espanhóis ainda acreditam na possibilidade de invadir Milão como tomaram Paris, em 2000. Para que isso se torne realidade, o Real tem de derrotar o Bayern por 2 a 0 ou por um gol de diferença, desde que os alemães também marquem.