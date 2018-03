Valencia vence no último minuto Com um gol de pênalti no último minuto de jogo, marcado por Zlatko Zahovic, o Valencia venceu hoje o Athletic Bilbao, abrindo a 35ª rodada do Campeonato Espanhol. No entanto, o time onde joga o brasileiro Fábio Aurélio está mais preocupado com a final da Copa dos Campeões da Europa, na próxima quarta-feira, em Milão, contra o Bayern de Munique. Terceiro colocado no Espanhol com 59 pontos, ao lado do Mallorca, o Valencia já não tem mais chances de conquistar o título. Amanhã se enfrentam Alavés x Barcelona. No domingo, o Real Madrid poderá dar um grande passo rumo a mais um título na Espanha, se vencer o Rayo Vallecano e o Deportivo la Coruña tropeçar em Oviedo.