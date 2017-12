Valencia vence o Betis com gol de Aimar O meia argentino Pablo Aimar garantiu a vitória do Valencia sobre o Betis por 1 a 0, neste sábado, em Valência, na estréia das duas equipes no Campeonato Espanhol. No clássico basco, melhor para o Athletic de Bilbao, que não teve piedade do rival Real Sociedad: 3 a 0, com gols de Yeste, Llorento e Prieto.