Valencia vence o Hércules e se aproxima do Villarreal

Os três pontos fizeram com que o Valencia chegasse aos 44 e encostasse no Villarreal. O time do brasileiro Nilmar perdeu para o Levante, em casa, no sábado e permaneceu com 45 pontos na terceira colocação. Já o Hércules segue na 15.ª posição, com 22 pontos.

A partida começou truncada e as duas equipes pouco chegavam ao gol adversário. Quando parecia que o 0 a 0 permaneceria até o intervalo, saiu primeiro gol. Aos 43 minutos, Aduriz aproveitou boa jogada de Soldado para fazer 1 a 0.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro e o Valencia aproveitou o melhor momento para aumentar a vantagem. Tino Costa bateu falta com perfeição e definiu a vitória de sua equipe, aos oito minutos.

Na próxima rodada, o Valencia terá um confronto difícil. O time viaja para Madri, onde enfrentará o Atlético, no próximo sábado. No dia seguinte, o Hércules recebe o Zaragoza.

