Valencia vence Real Madrid e é líder O atacante brasileiro Ricardo Oliveira (ex-jogador do Santos) fez um gol e ajudou o Valencia a derrotar o ?Dream Team? do Real Madrid por 2 a 0, neste sábado em Valência, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Com esse resultado e a derrota do La Coruña para o Osasuna, o time valenciano assumiu a liderança isolada do campeonato com 13 pontos. O Real Madrid, com dez, está em terceiro lugar. Desfalcado de Raúl (que, machucado, foi substituído por Guti) e do zagueiro Helguera (com febre, cedeu o lugar para Raúl Bravo), o Real Madrid jogou mal e não criou chances de gol. A vitória do Valencia começou a ser desenhada aos cinco minutos de jogo, em jogada que envolveu toda a equipe e foi concluída pelo atacante Mista. O segundo gol saiu 26 minutos do segundo tempo. Depois de confusão na área do Real, Ricardo Oliveira mandou a bola para as redes. Foi o primeiro gol do atacante pelo Campeonato Espanhol. Para Ronaldo, ?o Real Madrid fez o pior jogo da temporada?. Ele acredita que o time deve mudar para voltar a jogar bem. ?Temos que estudar os erros para corrigi-los. Assim, recuperaremos a alegria que tínhamos até agora.? Neste sábado, o atacante não teve nenhuma chance de gol. Em Osasuna, a equipe da casa interrompeu a série de quatro vitórias do La Coruña, ao fazer 3 a 2. A equipe do mexicano Javier Aguirre impôs seu ritmo e abriu 3 a 0 nos primeiros 30 minutos de jogo. O primeiro gol saiu aos 20, em cobrança de pênalti convertida por Francisco Puñal. O Osasuna ampliou dois minutos depois, com Iván Rosaldo, e aos 24, com gol contra do zagueiro José Molina. Os gols do La Corunã saíram aos 27, com Alberto Luque, e já nos descontos, com o uruguaio Walter Pandiani. Outros resultados de ontem: Celta 3 X 2 Valladolid, Atlético de Bilbao 1 X 0 Real Sociedad.