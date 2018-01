Valencia vence Spartak em Moscou O Valencia, da Espanha, derrotou a equipe russa do Spartak, em Moscou, por 3 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da Europa. Com esse resultado, o time espanhol lidera o grupo com seis pontos ganhos. Miguel Angulo, Mista e Juan Sanchez marcaram os gols do Valencia. Liverpool x Basel completam a rodada neste grupo, ainda nesta quinta-feira.