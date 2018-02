Valencia vira no fim contra o Málaga e se mantém em terceiro no Espanhol

O Valencia assegurou a sua permanência na terceira posição no Campeonato Espanhol até o encerramento da 24ª rodada. Neste sábado, com uma virada nos minutos finais, o time derrotou o lanterna Málaga por 2 a 1, fora de casa, e deixou o Real Madrid, que faz campanha irregular, ainda mais pressionado.

O triunfo levou o Valencia aos 46 pontos, com quatro de vantagem para equipe madrilenha. O Real ainda vai jogar nesta rodada diante do Betis, fora de casa, no domingo, e ainda tem uma partida a disputar, podendo subir para a terceira posição. Mas não poderá vacilar nesses jogos caso queira ficar atrás só de Barcelona e Atlético de Madrid.

A nova derrota manteve o Málaga na lanterna do Espanhol, com 13 pontos, a sete do Levante, a primeira equipe fora da zona de descenso e que vai atuar no domingo. Em busca de alguma esperança, o time abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Brown Ideye após cruzamento de Recio.

O Málaga sustentou a vantagem até os 35 minutos da etapa final. Foi quando Daniel Parejo cruzou para Francis Coquelin marcar de cabeça, igualando o placar. E a virada veio logo depois, aos 40, após Ignasi Miquel derrubar Rodrigo Moreno e ser expulso. Parejo converteu a cobrança e definiu o triunfo do Valencia.

Também neste sábado, o Alavés superou o Deportivo La Coruña por 1 a 0, em casa, com gol de Munir El Haddadi. O Alavés é o 14º colocado com 28 pontos, enquanto o Deportivo ocupa o penúltimo lugar com 17.