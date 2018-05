Valenciennes e Auxerre empatam em 0 a 0 no Francês

O resultado havia se repetido no último final de semana contra o Lorient, também fora de casa. Com a nova igualdade, o Auxerre chegou aos 28 pontos e empatou com Lille e Olympique de Marselha, além de ficar dois pontos atrás do vice-líder Montpellier e seis do líder Bordeaux. Já o Valenciennes também segue próximo dos primeiros colocados, na sexta colocação, com um ponto a menos do que o Auxerre.

O primeiro tempo da partida foi de poucas chances, com as duas equipes privilegiando a marcação. Aproveitando o apoio da torcida, o Valenciennes voltou melhor na segunda etapa e quase abriu o placar com menos de cinco minutos, em duas chances desperdiçadas pelo atacante Johan Audel.

Aos 33 minutos, o próprio Audel acertou bonito chute cruzado e a bola saiu raspando a trave. A melhor chance do Auxerre veio dois minutos depois, quando o atacante Valter Birsa desperdiçou grande oportunidade.