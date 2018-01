Valente Rio Branco vence São Caetano O valente time do Rio Branco venceu o São Caetano, na tarde deste sábado, por 3 a 2, no Estádio Décio Vitta, em Americana (SP), e já é o terceiro na classificação do Campeonato Paulista. Este foi o terceiro jogo invicto do Tigre, que tem 10 pontos e está ao lado do Santo André. O São Caetano, que vinha de duas vitórias seguidas, continua com nove pontos, em décimo lugar. A partida ainda estava equilibrada quando Marcinho fez a diferença aos 7 minutos, em uma cobrança de falta na entrada da área. As ações do jogo passaram a ser concentradas no meio-campo. Com o São Caetano marcando em bloco, o Rio Branco tinha dificuldade sem armar o jogo e ainda sofria com os rápidos contra-ataques do Azulão. Vendo a marcação do time do ABC, o Rio Branco passou a tentar o jogo aéreo e quase empatou aos 18 minutos. Após cruzamento de Carabina, Capitão cabeceou na trave. Dois minutos mais tarde, o atacante do Rio Branco recebeu novo cruzamento, desta vez de Jorginho e conseguiu de cabeça empatar o jogo. O Rio Branco voltou tocando rápido a bola e era melhor no segundo tempo. O lateral Carabina estava em grande tarde e aos 17 minutos, em cobrança de falta da esquerda, ele levantou na área para a cabeçada de Baggio: 2 a 1. Apenas dois minutos mais tarde e m um contra-ataque, Lê lançou Sérgio Logo, que ainda teve tempo de driblar o goleiro Silvio Luiz e marcar seu primeiro gol com a camisa do Rio Branco, o terceiro do time de Americana. A vantagem no placar relaxou o Rio Branco, que recuou para manter o resultado. Nos acréscimos, Alessandro cruzou para Paulo Miranda, que ainda conseguiu diminuir para o São Caetano. O Rio Branco volta a campo agora na próxima quinta-feira no Pacaembu, onde enfrenta o Corinthians. Na quinta-feira, o São Caetano recebe o São Paulo no Estádio Anacleto Campanella.