Valentim confirma ausências e elogia elenco botafoguense antes da estreia

Após pouco mais de uma semana de treinos, o Botafogo disputará o primeiro jogo sob o comando de Alberto Valentim. O técnico, que assumiu o comando da equipe após na sequência da eliminação nas semifinais da Taça Guanabara, em substituição ao demitido Felipe Conceição, vai dirigi-la nesta quinta-feira contra o Nova Iguaçu, às 19h30, no Giulite Coutinho, pela Taça Rio, e elogiou o grupo e a recepção ao seu trabalho nas atividades iniciais.

+ Apresentado no Botafogo, Moisés exibe confiança: 'Resposta será dentro de campo'

"Encontrei uma disponibilidade enorme por parte deles e isso nos ajuda muito a implantar as coisas que eu gosto no posicionamento, na forma de jogar... Só é possível com eles e a força de vontade de todos é muito boa e facilita. Já tinha ouvido falar do profissionalismo do grupo, que não é de mentira. Querem fazer as coisas que pedimos e posso dizer que é um time ponta firme", afirmou, garantindo estar satisfeito com o empenho do grupo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para a estreia do Botafogo na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, Valentim não poderá contar com os lesionados Jefferson, Matheus Fernandes e Renatinho. Gatito Fernández assumirá a titularidade da meta botafoguense, como confirmou o treinador, que evitou revelar qual será a escalação da equipe contra o Nova Iguaçu.

"O Jefferson não treinou nos últimos dois dias e está fora do jogo. O titular é o Gatito. Renatinho e Matheus Fernandes também estão fora. Pelo menos para essa primeira partida dá para esconder um pouquinho, ainda mais por estar chegando agora. Espero manter o máximo possível a equipe titular, sem muitas alterações", disse.

Valentim também indicou que poderá utilizar o recém-contratado lateral-esquerdo Moisés, que estava no Corinthians e foi apresentado nesta quarta-feira, se o seu contrato estiver regularizado.

"O Moisés é um excelente jogador, o atual campeão estadual paulista e brasileiro. Um jogador que veio para nos ajudar muito. Está relacionado até segunda ordem e acredito que essa parte burocrática estará solucionada até o momento do jogo", comentou.

Valentim espera que o Botafogo tenha boa atuação diante do Nova Iguaçu, mas reconheceu que nesse momento a vitória é mais importante para que o time recupere a confiança após a traumática queda na primeira fase da Copa do Brasil para a Aparecidense.

"O resultado sem dúvida é o mais importante. Precisamos vencer o jogo. Aliado a isso o máximo rendimento individual para que tenhamos um time mais forte. De tudo que foi pedido espero um pouco de cada coisa que trabalhamos para que possamos crescer no decorrer dos jogos", afirmou.