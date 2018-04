Valentim elogia atuação e diz que Botafogo foi organizado para conseguir empate

O técnico Alberto Valentim garantiu ter ficado satisfeito com a atuação do Botafogo no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na segunda-feira, no Engenhão, em seu jogo de estreia no Campeonato Brasileiro. Na sua avaliação, o time manteve a postura equilibrada mesmo quando esteve em desvantagem no placar, o que acabou sendo fundamental para o time não ser derrotado, rejeitando a avaliação de que o time correu riscos demais quando esteve em desvantagem.

"Não achei que a gente se afobou. A ideia de estarmos ganhando, perdendo ou empatando é ter equilíbrio máximo. Lembro que Rodrigo Lindoso errou um passe no meio, mas era a jogada a ser feita, porque quebraria a linha deles. Estou lembrando um lance. Achei que o time foi consistente e organizado mesmo em desvantagem", disse o treinador.

No jogo de segunda-feira, após um primeiro tempo insosso, o Botafogo pressionava o Palmeiras até ser vazado por Guerra aos oito minutos da etapa final. Depois disso, o visitante assumiu o controle do duelo no Engenhão, mas acabou sendo vazado aos 36 por Igor Rabello, um gol que também premiou a boa produção ofensiva da equipe carioca.

O duelo acabou sendo especial para o técnico Alberto Valentim. Afinal, hoje à frente do Botafogo, ele trabalhou durante anos como auxiliar no Palmeiras, tendo, inclusive, dirigido o time na reta final do Brasileirão de 2017. "Fico muito feliz de rever amigos e jogadores que tenho carinho enorme. Foi muito legal. É uma relação muito bacana com um clube pelo qual tenho muito respeito", afirmou o treinador.

Após o empate com o Palmeiras, o Botafogo voltará a jogar pelo Brasileirão na próxima segunda-feira, às 20 horas, quando vai visitar o Sport, na Ilha do Retiro.