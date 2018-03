Valentim faz mistério e realiza testes no Botafogo antes do clássico

O técnico Alberto Valentim não costuma fazer mistério quanto à escalação do Botafogo antes das partidas. No entanto, o confronto decisivo no clássico contra Vasco, no próximo domingo, no Engenhão, pela rodada final da primeira fase da Taça Rio, que pode valer uma vaga ao time alvinegro nas semifinais, fez com o que treinador não confirmasse a equipe para o duelo.

+ Apresentado no Botafogo, Rodrigo Aguirre foge de comparação com Loco Abreu

Horas depois da apresentação do centroavante uruguaio Rodrigo Aguirre, Valentim deu entrevista coletiva em que não revelou, por exemplo, se Jefferson volta ao gol e se Marcos Vinicius poderá atuar os 90 minutos. Ele se limitou a dizer que está procurando trazer novidades aos treinos no Botafogo.

"A gente está procurando fazer algumas coisas novas durante os treinamentos, com ou sem mudanças na equipe. Sempre uma coisa nova que possamos encaixar. Na fase ofensiva, eu acho que mudam algumas coisas e trabalhamos diferentes desenhos", disse. "O importante é que a gente obedeça o nosso desenho e que possa fazer uma boa partida taticamente para sair vencedor", acrescentou.

Não basta ao Botafogo vencer o Vasco. Além da vitória, o time de Valentim precisa torcer por um tropeço da Portuguesa diante do Flamengo para avançar. Como o confronto é decisivo, podendo valer, além da classificação às semifinais da Taça Rio, também uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o técnico pediu atenção máxima à equipe para evitar possíveis erros no confronto.

"A semana do clássico é diferente para todos e agora não podemos errar, já que não dará para arrumar depois", avaliou o treinador. "Vamos entrar nesse jogo para, se Deus quiser, sairmos com a classificação".

O treinador alvinegro também elogiou Zé Ricardo, que considera um dos talentos da nova geração de técnicos, e o poder ofensivo do Vasco. "O Zé Ricardo é um cara que conta com uma equipe muito organizada. Falei com ele uma vez só por telefone e sem dúvida é um dos treinadores da nova geração que está despontando para o futebol", elogiou. "O Vasco é um time forte na fase ofensiva e que estamos tentando anular ao máximo. Vamos fechar essa semana com muitas coisas que podemos levar a campo no domingo", completou o treinador.

Novo reforço, Aguirre foi elogiado pelo treinador, que diz esperar contar com o centroavante na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras. "Falei com ele e está muito feliz, louco para começar com o elenco. Está louco para demonstrar seu futebol e acredito que possa contar com ele para a estreia do Brasileiro", afirmou Valentim.