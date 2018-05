Valentim faz mistério no Botafogo e indica que não terá Aguirre

Embalado pela vitória na última rodada, contra o Grêmio, e ainda sem perder neste Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo neste domingo para escalar o Cruzeiro, no Mineirão, pela quarta rodada. Nesta sexta-feira, o técnico Alberto Valentim comandou mais uma atividade do time alvinegro e fez mistério sobre a escalação.

A principal dúvida está no ataque. Luiz Fernando se recuperou de uma lesão no tornozelo direito, sofrida ainda na decisão do último Campeonato Carioca, e deve ficar à disposição. Valentim, porém, preferiu não confirmar a escalação do jogador.

"Logicamente, não vou falar quem vai começar. O Luiz Fernando ainda está voltando, ficou vinte e três dias sem treinar conosco. Ainda não tenho todos, isso tem me tirado algumas horas de sono, mas é bom também para conhecer ainda mais o elenco", declarou.

Outra opção para o ataque seria o uruguaio Aguirre, que ainda não estreou. Valentim não excluiu a possibilidade de levá-lo para Belo Horizonte, mas indicou que o jogador, que não atua desde novembro do ano passado por causa de uma grave lesão no joelho, deverá seguir no Rio realizando trabalhos físicos.

"Vamos avaliar, mas com cuidado. O Aguirre vem treinando forte, os nossos treinos são fortes. Não o levamos por conta da questão física, para que fique no nível dos outros. Não quero enganar ninguém e talvez ele não vá para esse jogo. Fica também para ter essa semana cheia de treinamentos e uma preparação ainda melhor", apontou o treinador.

Quem deve ficar à disposição é o meia João Pedro. Contratado por empréstimo junto ao Atlético-PR, o jogador vinha treinando normalmente nos últimos dias e, agora, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. "O João Pedro foi um pedido meu e chega para somar e qualificar o nosso elenco", apontou Valentim.