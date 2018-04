Valentim lamenta gol sofrido no fim, mas se diz confiante no título do Botafogo

O gol sofrido aos 48 minutos do segundo tempo e a derrota por 3 a 2 para o Vasco no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, neste domingo, no Engenhão, não tiraram o otimismo do técnico do Botafogo, Alberto Valentim, na luta pelo título estadual.

Para ficar com a taça, o Botafogo precisa vencer o Vasco por dois gols de diferença no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã. Vitória por um gol de diferença provocará a decisão por pênaltis.

"A gente tem um resultado para ser campeão ou levar para os pênaltis. O gol no fim dá sabor amargo, mas esse time mostra espírito de guerreiro. Nós queremos ser campeões e vamos fazer de tudo para isso", projetou o comandante, em entrevista coletiva.

O treinador também evitou polemizar sobre as substituições de Valencia e Brenner. Os dois jogadores reclamaram com o treinador ao deixar o campo e, no banco de reservas, demonstraram descontentamento com a substituição.

"Jogador quer jogar, quer procurar ajudar e há o nervosismo da final. Procurei fazer o melhor com os jogadores que temos no banco. Não vamos falar de polêmica. Precisamos nos unir mais ainda na derrota. Depois vamos procurar corrigir o que precisamos", disse.

Por fim, Valentim comemorou o fato de ter a semana livre para trabalhar, diferentemente do Vasco, que na quarta-feira encara o Cruzeiro, no Mineirão, pela Copa Libertadores. "Semana livre é sempre bom. Vamos aproveitar para recuperar jogadores. Voltar a treinar", disse.