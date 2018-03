Valentim pede paciência ao Botafogo, mas avisa: 'Não temos alternativas'

O Botafogo joga seu futuro no primeiro semestre nesta quarta-feira. Eliminado da Copa do Brasil, o time encara o Flamengo no Maracanã precisando da vitória para ir à decisão do Campeonato Carioca. O técnico Alberto Valentim garantiu que a pressão não tornará sua equipe afobada, mas ressaltou a necessidade do triunfo: "Não temos alternativas".

+ Confira a tabela da Taça Rio

"Agora, não temos alternativas caso não vençamos o jogo. Precisamos dessa vitória. O Flamengo tem a vantagem do empate e precisamos entender o jogo, que não vamos ganhar no desespero, mas sim com muita paciência, organização e agressividade também. Só disputei um jogo contra eles aqui e temos que fazer um grande jogo para irmos à final", considerou nesta terça-feira.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se tenta tranquilizar seus jogadores, Valentim sabe da importância da partida. Prova disso é que classificou a partida de quarta como "a mais importante" de sua curta carreira como treinador.

"Temos uma camisa pesada para carregar e vamos enfrentar o Flamengo procurando ganhar o jogo. Entrar com personalidade para vencer é o que nos resta de alternativa. Com certeza, é o jogo mais importante da minha carreira. Um jogo que define o que estamos disputando", comentou.

Até pelo peso do duelo, Valentim fez mistério e despistou sobre a escalação para quarta. "A escalação só falarei quarenta e cinco minutos antes do jogo", avisou. "Vou avaliar até o último minuto os jogadores e a característica do Flamengo. Tenho que pensar no que é melhor para esse jogo. Isso que tenho que avaliar."