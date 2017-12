Valentim revela que terá reunião com a diretoria do Palmeiras nesta segunda

Técnico interino do Palmeiras na reta final do Brasileirão, Alberto Valentim revelou na noite deste domingo que se reunirá com a diretoria do clube na tarde desta segunda-feira para decidir o seu futuro. Ele já recebeu proposta para seguir na equipe como auxiliar técnico, mas também indicou que pretende seguir a carreira de treinador.

+ Palmeiras reconhece primeiro tempo 'sofrível' e 'apático' na derrota em Curitiba

"Amanhã [nesta segunda] vou ter uma conversa com o Alexandre [Mattos] e com o Cícero para entender um pouco como vai ser. Nos próximos dias, depois dessa conversa, vou decidir o que vai acontecer", declarou Valentim, referindo-se ao diretor e ao gerente de futebol do Palmeiras, respectivamente.

Ele indicou que, apesar do desejo de ser treinador, pode decidir permanecer no Palmeiras. "Sempre deixei claro que quero ser treinador. Se eu continuar como auxiliar é porque se trata do Palmeiras, um clube que eu gosto, um treinador que também tem umas ideias parecidas com as minhas. Isso vai fazer com que eu o ajude. Vamos estar juntos nesse processo, caso eu permaneça no clube."

Valentim assumiu o comando do Palmeiras logo após a saída de Cuca. Seu futuro à frente da equipe era incerto até que a diretoria anunciou a contratação de Roger Machado, apresentado na semana passada. A decisão frustrou os planos de Valentim de ser efetivado. Mesmo assim, ele admite que pode seguir no clube, onde já tem carreira.

Ele anunciou a reunião com a diretoria logo após a derrota do Palmeiras para o Atlético-PR por 3 a 0, na noite deste domingo, pela rodada final do Brasileirão. Apesar do revés, o clube paulista garantiu o vice-campeonato e a premiação correspondente, no valor de R$ 11,3 milhões.

Em relação ao desempenho do time, Valentim admitiu que o Palmeiras demonstrou "apatia" no primeiro tempo, quando levou todos os três gols. Na sua avaliação, a postura acabou definindo o jogo de forma precoce.

"Apático. É um termo que cabe bem para o nosso primeiro tempo hoje, muito devagar. Tínhamos conversado que aqui na Arena o Atlético-PR começa o seu jogo muito forte. Em 15 minutos já estava 2 a 0. Foi um primeiro tempo muito abaixo do que queríamos", analisou Valentim.