Valinhos convoca seleção do Pan A seleção brasileira Sub-20 que vai tentar obter a sétima medalha de ouro para o País nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, entre 3 e 16 de agosto, terá em seu grupo sete jogadores de times paulistas. O técnico Valinhos convocou nesta quarta-feira 18 atletas e, dentre eles, estão: o zagueiro Gabriel, da Ponte Preta; os laterais Thiago, do São Paulo, e Simão, do Guarani; os meias Wendel, do Corinthians, e Diego Souza, do Palmeiras; e os atacantes Vágner Love, do Palmeiras, e William, do Santos. Ao informar a convocação, Valinhos salientou que o Brasil "tem todas as condições" de assegurar a medalha de ouro. O treinador observou que os jogadores chamados são escalados entre os titulares em suas equipes ou "reservas imediatos". Valinhos explicou que o principal objetivo foi o de manter a base que foi vice-campeã nos Jogos Sul-Americanos do Uruguai, no início do ano. "Chamei nove que estavam no Uruguai e alguns nomes que ainda não estiveram com a gente, como o Simão e Gabriel", afirmou. A apresentação dos jogadores acontece na segunda-feira e os treinamentos estão programados até o dia 30, véspera do embarque para Santo Domingo. A princípio, a seleção ficará treinando na Granja Comary, em Teresópolis, mas a preparação poderá acontecer na Paraíba, a convite do governo local. Confira a lista dos convocados: Goleiros: Fernando Henrique (Fluminense) e Jefferson (Cruzeiro). Zagueiros: Adaílton (Vitória), Gabriel (Ponte Preta), Irineu (Cruzeiro). Laterais: Simão (Guarani), Thiago (São Paulo), Jean (Atlético-PR) e Leandro (Brasiliense). Meio-campo: Jardel (Cruzeiro), Wendel (Corinthians), Dudu (Vitória), Diego Souza (Palmeiras), Daniel Carvalho (Internacional) e Cleiton Xavier (Internacional). Atacantes: Dagoberto (Atlético-PR), Vagner (Palmeiras) e William (Santos).