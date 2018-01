Valinhos é demitido da seleção Sub-20 O técnico Valinhos, vice-campeão no Pan-Americano de São Domingos, foi demitido da seleção brasileira sub-20 e será substituído por Marcos Paquetá, que comandou a seleção sub-17 na conquista do Mundial da Finlândia. Paquetá vai preparar agora a equipe sub-20 que disputará o Mundial dos Emirados Árabes, entre 27 de novembro e 19 de dezembro. "A decisão da CBF me pegou de surpresa, não sei qual foi o motivo de meu afastamento; agora só me resta seguir em frente", disse Valinhos.