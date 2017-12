Valladolid vence Barcelona por 2 a 1 A torcida do Barcelona se deleitou com a derrota do Real Madrid no sábado para o Racing Santander por 2 a 0. Mas acabou tendo de engolir o próprio deboche. Um dia depois, foi a vez do Barcelona perder por 2 a 1 para o Valladolid, no campo do adversário. O Valladolid dominou o jogo e não deu chances ao time do holandês Louis Van Gaal. Os gols saíram no segundo tempo. Aganzo abriu o placar aos 8 e Pachon fez o segundo aos 40. Saviola descontou para o Barcelona aos 43. A rodada foi péssima não apenas para os grandes clubes da Espanha, mas também para aqueles que estão nas melhores posições da tabela.