Valor alto não impede venda de ingressos para Brasil x Uruguai

Os 64 mil ingressos para a partida Brasil x Uruguai foram esgotados em apenas quatro horas, neste sábado, mesmo sendo o ingresso mais caro das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010. O ingresso mais barato custa R$ 30 (geral do setor laranja), o que equivale, pelo câmbio atual, a US$ 17, que é um valor muito superior a qualquer outro cobrado nos jogos das Eliminatórias. Já o ingresso mais caro, chamado de VIP, para a partida custa R$ 200 (aproximadamente US$ 115,00), o que seria suficiente para comprar um ingresso num setor intermediário para um jogo do Los Angeles Lakers, na NBA, ou um ingresso de arquibancada para uma partida do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, em Madri. Este valor também representa nada menos que 53% do valor de um salário mínimo (R$ 380,00). A discrepância nos valores aumenta se forem analisados os preços cobrados no Campeonato Brasileiro. A média é de R$ 30, variando de R$ 20 a R$ 50. Com este valor, o torcedor poderia acompanhar a seleção brasileira apenas na geral do setor laranja do Morumbi.