Valorizado, Bragantino está perdendo nove jogadores O esperado desmanche no Bragantino, maior surpresa no Campeonato Paulista de 2007, já começou. Além da ida do goleiro Felipe, do zagueiro Zelão e do meia Everton para o Corinthians, o clube de Bragança Paulista deve perder mais seis titulares. ?Estas negociações iam mesmo acontecer e nós já sabíamos. A maioria dos jogadores pode definir o futuro, porque estão emprestados ao bragantino. Outros, porém, têm vínculo conosco e se quiserem sair terão que restituir o clube?, explicou o presidente Marco Chedid. A negociação dos três reforços corintianos deve ser fechada por aproximadamente de R$ 2,4 milhões. O valor não foi confirmado pelo dirigente, mas o Bragantino teria uma participação em cima de futuras negociações. Caberia ao clube, de imediato, algo em torno de R$ 250 mil. Parte desse dinheiro seria destinado para quitar o prêmio de R$ 250 mil pelo time ter chegado às semifinais do Paulistão. Os laterais Júlio César e André já acertaram suas transferências para a Ponte Preta. O primeiro, de 28 anos, já assinou um pré-contrato e agora depende da rescisão do seu vínculo, que vai até dia 31 de maio. A saída de André está definida, mesmo porque seu atestado liberatório pertence ao São Paulo. Se ele não fechar com o time campineiro, com certeza será emprestado para outro clube. O atacante Alex Afonso tem uma situação parecida, porque ele tem contrato com o Palmeiras e sua volta ao Palestra Itália já foi solicitada pelo técnico Caio Júnior. Sem amarração contratual, o volante Adriano acertou com o América-RN, a pedido do técnico Estevam Soares. Com estes sete jogadores descartados dos planos, outros dois estão com um pé fora do Estádio Marcelo Stefani. O zagueiro Thiago Vieira tem propostas da Portuguesa e do Sport Recife e o também zagueiro Luis Henrique já teria assinado pré-contrato com um time da Série B do Brasileiro. Outros jogadores estão bem valorizados, como o meia Moradei, o volante Somália e o atacante Bill.