Válter Ferreira assume o Barbarense Depois de perder o técnico Roberto Cavalo para o Paysandu, o União Barbarense foi buscar seu técnico no Americano de Campos. O novo treinador do time é Válter Ferreira, que neste domingo dirigiu o time carioca e perdeu, por 1 a 0, para o Madureira. Ferreira acertou com o presidente da UB Corporation, Francisco Silveira Mello, que administra o futebol do time do interior, na sexta-feira e tinha combinado de dirigir o Americano neste domingo e depois se apresentar em Santa Bárbara. "Ele se apresenta nesta segunda-feira", garantiu o dirigente. Ferreira tem grande experiência em todo o futebol brasileiro. Além do Americano, dirigiu o Cene- MS, o Serc-MS, o Joinville-SC, a Caldense-MG, Pelotas-RS, São Bento-SP, Gama-DF, Marília-SP, Comercial-SP, Mirassol-SP, Monte Azul-SP, Tuna Luso-PA, Matonense-SP, Rio Preto-SP, Comercial-MS, Nova Andradina-MS e Apucarana-PR. O próximo jogo do Barbarense será contra o Ituano, quarta-feira, em Itu, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Este jogo seria realizado domingo, mas foi adiado em comum acordo entre os times.