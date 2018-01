Válter Gama assume Sãocarlense A diretoria da Sãocarlense não perdeu muito tempo e contratou o técnico Válter Gama para assumir a vaga de Reinaldo Barbosa, demitido domingo, após a quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. A Sãocarlense tem cinco pontos e está na décima-terceira posição. Gama tem formação em educação física, inclusive com doutorado no exterior. Ele trabalhou em muitos clubes do interior paulista como fisicultor, entre eles, Bragantino, Paulista de Jundiaí e Mogi Mirim. Na Copa do Mundo de 1998 participou da comissão técnica da seleção da Jamaica, dirigida por Renê Simões, técnico da Portuguesa de Desportos. Além de Gama, o clube de São Carlos contratou o preparador físico Alfredo Momesso. Esta é a segunda troca de técnicos na divisão, uma média baixa em relação aos últimos anos. O primeiro a cair tinha sido Luiz Carlos Ferreira, do Etti Jundiaí, demitido na semana passada após a derrota para o Santo André, em Jundiaí. Em seu lugar entrou Giba, ex-Santos, que logo na estréia goleou o São José, por 5 a 1, na primeira vitória do time nesta temporada. O próximo a perder o emprego deve ser Juninho Fonseca, do Comercial, lanterna da A-2 com apenas um ponto ganho. No São José, Pinho está mantido, apesar da pressão por ter apenas dois pontos e ocupar a vice-lanterna. A Francana somou pontos nas últimas duas rodadas, o que garantiu a permanência do técnico Paulo Egídio.