Valverde deixa 'decepção' para trás e avisa: 'O Barça tem muito a conquistar'

Passada a histórica eliminação da Liga dos Campeões diante da Roma, a ordem no Barcelona é deixar a decepção para trás e focar nos próximos objetivos. Neste sábado, o time recebe o Valencia no Camp Nou e pode ficar ainda mais próximo do título do Campeonato Espanhol em caso de vitória.

"A derrota contra a Roma foi uma decepção, mas ainda temos muitas coisas para conquistar. Temos que pensar em vencer a partida seguinte e nos conectar, junto com a ajuda da torcida", declarou o técnico Ernesto Valverde nesta sexta-feira.

Além do Espanhol, o Barcelona está na luta pelo título da Copa do Rei, no qual vai encarar o Sevilla na decisão, dia 21. Mas, no momento, o foco da equipe está todo no campeonato, o qual lidera com 79 pontos, 11 a mais do segundo colocado Atlético de Madrid, a sete jogos para o fim.

"Nos restam sete partidas e precisamos de 10 pontos. Nós não podemos ficar em casa por termos perdido uma partida. Temos que ganhar amanhã e, então, faltariam apenas sete pontos para sermos campeões", analisou Valverde.

A tarefa neste sábado, no entanto, promete não ser fácil. Afinal, o Valencia é o terceiro colocado do Espanhol, com 65 pontos. "Espero o mesmo Valencia de sempre. Estão em uma sequência extraordinária, com um sistema que está resultado em grande êxito. Não têm nada a perder. É uma equipe que faz uma grande temporada", comentou o treinador.