Valverde diz que Messi está melhor, mas faz mistério sobre escalação do Barcelona

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, afirmou nesta terça-feira que Messi está "melhor do que os outros dias", mas não quis confirmar a presença do jogador desde o início na partida contra a Roma, quarta-feira, no Camp Nou, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

+ Na Espanha, Sevilla e Bayern iniciam duelo pelas quartas da Liga dos Campeões

+ Juventus e Real Madrid se reencontram na Liga dos Campeões após final em Cardiff

"Se ele está na lista, pode começar de titular", despistou. Messi ficou de fora dos dois amistosos da seleção argentina devido a dores no músculo adutor da coxa direita. No último sábado, começou no banco de reservas na partida contra o Sevilla.

Ele entrou no segundo tempo e teve atuação decisiva para evitar a primeira derrota no Campeonato Espanhol. O time perdia por 2 a 0 e, após sua entrada, empatou por 2 a 2. Messi marcou o gol que decretou a igualdade no último minuto. Segundo Valverde, ele começou no banco porque havia reclamado de dores. "Limitamos seus minutos em campo para evitar que as dores piorassem", justificou.

O lateral-esquerdo Jordi Alba falou também na coletiva desta terça-feira e comentou sobre a importância de ter Messi em campo. "Aos rivais, dá medo. E a nós, tranquilidade. Somos muito melhor com ele do que sem ele", disse.

Outra expectativa na equipe é a presença do volante Sergio Busquets, que está sem jogar há quase 20 dias devido a uma fratura no dedo do pé direito. Ele se lesionou no jogo de volta contra o Chelsea, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Se Busquets for a campo, quem deve sair da equipe é o volante brasileiro Paulinho. O meia Philippe Coutinho não pode entrar em campo pelo Barcelona, pois atuou na competição pelo Liverpool.