Valverde elogia Coutinho e celebra contratação do Barça: 'Estamos muito animados'

Philippe Coutinho só poderá estrear pelo Barcelona em cerca de 20 dias, mas no clube catalão a ansiedade já é grande para ver o brasileiro em campo. O técnico Ernesto Valverde falou nesta quarta-feira sobre a expectativa e listou as principais qualidades do ex-jogador do Liverpool.

"É uma grande contratação porque pode se adaptar muito bem ao estilo de jogo da equipe, que pode jogar por dentro e por fora, que tem facilidade para desenvolver tanto em situações de gol como para dar assistências. E estamos muito animados com ele", declarou.

Coutinho chega para ser titular do Barcelona e deverá atuar ao lado de Messi e Luis Suárez no setor ofensivo do time, que conta ainda com nomes como Rakitic, Iniesta, Dembélé, entre outros.

Apesar de tantos nomes talentosos para o ataque, Valverde considerou que Coutinho levará características únicas para o setor da equipe. "Esperamos que ele nos ajude muitíssimo, e estamos seguros de que nos trará coisas diferentes do resto do elenco", avaliou.

Depois de uma longa novela, o Barcelona finalmente conseguiu tirar Coutinho do Liverpool nesta janela para transferências de janeiro. O clube catalão desembolsou o equivalente a R$ 620 milhões para assinar com o brasileiro por cinco temporadas.