Valverde explica contratação de Paulinho no Barça: 'Não temos perfil como o dele'

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira - antes do jogo da volta entre a equipe catalã e o Real Madrid pela decisão da Supercopa da Espanha, na quarta, no estádio Santiago Bernabéu - que o perfil diferenciado do volante Paulinho será importante para complementar o elenco da equipe.

"Paulinho é um jogador importante na seleção brasileira, com técnica, físico e força. Não existe um perfil como o dele na equipe e isso pode nos dar versatilidade na hora de utilizá-lo", frisou Ernesto Valverde, que substituiu Luis Enrique no comando do Barcelona nesta temporada.

O volante Sergio Busquets tem opinião semelhante à do treinador em relação ao novo companheiro de equipe. O espanhol lembrou que já atuou contra o brasileiro e revelou não temer a concorrência. "Isso nos dá um perfil diferente, ele é um grande jogador. Toda concorrência é positiva para a equipe."

Paulinho, de 29 anos, jogador de confiança e titular do técnico Tite na seleção, foi contratado junto ao Guangzhou Evergrande, da China, por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões).

O meio-campista foi convocado pelo treinador do Brasil para as duas próximas partidas da seleção nacional nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018, contra o Equador (na Arena Grêmio, em Porto Alegre) e a Colômbia (em Barranquilla), nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente.