Valverde minimiza vantagem na tabela e vê clássico como teste para o Barcelona

O técnico Ernesto Valverde minimizou nesta sexta-feira a vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid na tabela do Campeonato Espanhol. E, na véspera do clássico que será disputado no Santiago Bernabéu, o treinador disse que o time catalão também entrará em campo pressionado.

+ Zidane confirma Ronaldo no clássico e sugere atrito entre jogador e clube

"Ambos os times estão sob pressão para vencer por causa da importância deste clássico", afirmou o treinador. "Não podemos dizer que, só porque um time está atrás na tabela, há maior pressão. É até possível que ocorra, mas não é nada significativo", declarou Valverde.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Barcelona entrará em campo neste sábado como líder do Campeonato Espanhol, ostentando uma vantagem de 11 pontos. O Real Madrid tem um jogo a menos porque não entrou em campo na rodada que coincidiu com o Mundial de Clubes, no fim de semana passado.

O time de Madri, contudo, carrega a confiança de ter vencido os arquirrivais por duas vezes nesta temporada, nas finais da Supercopa da Espanha. Estas duas derrotas, inclusive, foram as últimas do Barça. Desde então, o time acumula uma série invicta de 24 partidas na temporada europeia.

Por essa razão, o técnico do Barcelona encara o novo clássico como um teste para avaliar o crescimento do seu time desde as derrotas no início da temporada. "Estamos jogando um pouco melhor agora em comparação à Supercopa. É uma oportunidade de compensarmos aquelas derrotas e testar o nosso time contra nosso maior rival", afirmou.

Para o clássico deste sábado, Valverde deve escalar o time catalão com Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho, Iniesta; Messi e Suárez.