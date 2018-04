Valvidia rechaça favoritismo palmeirense em clássico com o São Paulo

Líder do Paulistão, o Palmeiras encara o São Paulo no próximo domingo, no Morumbi, no clássico da décima rodada do estadual. Apesar de o time tricolor ser o quarto colocado e ter perdido dois jogos a mais do que o rival na competição, o meia Valdivia não acredita que haja um favoritismo alviverde. Como comparação, usou outro arquirrival.

"O Corinthians foi eliminado pelo Tolima e depois venceu o clássico contra a gente. Não tem essa de favorito. Em clássico, quando você entra em campo, tudo é deixado de lado. As boas ou más partidas, o cansaço, tudo é esquecido", assegurou o chileno.

Valdivia, entretanto, garantiu que a fase do Palmeiras não influirá dentro de campo: "O fato de termos empatado com o Mogi (Mirim) e vencido o Comercial-PI por 2x1 não quer dizer nada. Para vencer no Morumbi, vamos precisar de um algo a mais, mas vamos jogar com a condição de líderes da competição. Sabemos que tem muitos times atrás da gente, por isso a responsabilidade pela vitória é ainda maior. O importante é que estamos preparados e queremos muito os três pontos".

"Nós sabemos da importância que um clássico tem. Se vence, a semana fica ótima. Se perde, é só problema. Queremos muito vencer, mas se perdermos, não será o fim do mundo, não será o fim do campeonato. Vamos entrar em campo pensando em vencer, mas estamos tranquilos e projetando a competição num todo", garantiu o meia, que ainda não sabe o que é vencer o São Paulo no Morumbi.

"Sei que faz tempo que não vencemos no Morumbi. Isso incomoda um pouco sim, e deve incomodar ainda mais para o torcedor. É realmente muito tempo. Eu cheguei aqui em 2006 e minha história nesse clássico conta a partir daí. Mas prefiro não ficar pensando nisso, e sim nas vitórias que tivemos contra o São Paulo em outros lugares, como no Palestra (Itália) e no interior de São Paulo", contou Valdivia.

A última vez que o Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi foi em 2002, quando o meia Alex fez um gol antológico. Desde então, foram 16 jogos no estádio tricolor, com 11 vitórias do São Paulo e cinco empates. No último confronto, vitória dos donos da casa por 1 a 0 pelo Brasileirão de 2010.