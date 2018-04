'Vamos brigar por todos os títulos', diz Cássio, goleiro do Corinthians

SÃO PAULO - Mesmo se negociar o meia Paulinho, o Corinthians vai brigar pelos títulos nos três campeonatos que vai disputar a partir deste sábado, quando estreia no Brasileirão contra o Botafogo.

Essa é a opinião do goleiro Cássio, que já esqueceu a eliminação na Libertadores da América e também deixou para trás o título paulista, conquistado no último domingo. "Não é desmerecer os rivais, mas temos elenco para brigar pelos três títulos", disse, em entrevista exclusiva ao Estado.

ESTADO - O título paulista compensou a eliminação na Libertadores?

CÁSSIO - Não, o que nós conseguimos foi separar as duas competições. Nós fomos eliminados na Libertadores, mas depois tivemos a maturidade e a experiência do elenco para superar essa perda.

ESTADO - A eliminação diante do Boca Juniors na Libertadores foi marcada por erros de arbitragem. Como vocês, durante o jogo, viram a atuação do paraguaio Carlos Amarilla?

CÁSSIO - Eu fui saber no final do jogo o que tinha acontecido. No intervalo, é tudo muito rápido, a gente estava perdendo e fica aquele estresse. Mas é claro que tem um ou outro jogador que vem e fala sobre o que estava acontecendo, ele (juiz) foi muito mal, teve erros gravíssimos. Um, dois erros, é algo normal, mas do jeito que foi... Aquilo foi escandaloso.

ESTADO - Como a reação da torcida após a eliminação contribuiu para o título paulista?

CÁSSIO - A torcida sempre nos surpreende, a gente vê isso nas ruas. Posso um dia jogar em outro clube, mas dificilmente vou achar uma torcida como a do Corinthians. Esse momento serviu de motivação para o jogo do Paulista. O Tite passou umas imagens de pessoas torcendo, de pessoas chorando, a torcida joga junto com o time.

ESTADO - Vocês vão participar de três campeonatos. O Corinthians vai priorizar algum?

CÁSSIO - Nosso objetivo é ganhar os três (Brasileiro, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana), temos elenco suficiente para isso, não é desmerecer os outros rivais. Temos ótimas peças de reposição e condições de fazer grandes campeonatos, de chegar ao título.

ESTADO - Após cinco rodadas, o Brasileirão para por causa da Copa das Confederações. Isso é bom ou ruim para o time?

CÁSSIO - Eu não gosto, preferia que fosse direto. Mas, por outro lado, está no calendário, vamos nos adaptar, vamos tentar fazer muito pontos nos jogos em casa e buscar pontos fora. Nossa pausa é de uma semana, mas não dá para se largar totalmente, não são férias, nossos jogadores são conscientes. É aproveitar, mas com cuidado.

ESTADO - O Paulinho pode sair. Quanto o time perde sem ele?

CÁSSIO - Acho que perde muito se ele for embora. Ele tem essa qualidade de jogar no meio de campo e chegar ao ataque. O Corinthians tem essa coisa legal de encontrar jogadores que não são tão conhecidos e que depois despontam. Foi assim com o Jucilei, com o Ralf, com o próprio Paulinho.

ESTADO - Como o grupo assimilou a punição da diretoria ao Jorge Henrique, afastado por indisciplina?

CÁSSIO - Foi uma coisa meio chata. O que eu posso falar é o que o Tite conversou conosco, e nós temos total confiança no nosso treinador.