Vampeta: acordo pode sair nesta 4ª O volante Vampeta chegou nesta terça-feira de Salvador mas ainda não se reuniu com a diretoria. O vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, saiu do clube mais cedo para se aprontar para um jantar num sofisticado restaurante da zona sul, onde a neta do presidente Alberto Dualib, Carla Dualib, anunciou os novos negócios do departamento de marketing do clube, que ela dirige. Vampeta deve se reunir com a diretoria do Corinthians nesta quarta-feira. O clube já fez uma proposta de parcelamento dos R$ 510 mil que deve ao atleta. Quem participou da primeira reunião, na segunda-feira, foi o seu advogado, Marcos Mota. Segundo Citadini, Vampeta ganha R$ 50 mil em carteira (CLT) e outros R$ 70 mil por direitos de imagem. O clube propôs antecipar a renovação de seu contrato por mais dois anos, mas exige que o vínculo seja apenas pela Consolidação das Leis Trabalhistas - como qualquer funcionário comum. Vampeta deixou Salvador pela manhã, sem comentar o assunto. Nos 20 dias em que passou em Nazaré das Farinhos, esteve envolvido na campanha política de uma de suas tias, Edna Alves, candidata a vereadora pelo PL nas eleições do próximo ano.