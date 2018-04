Vampeta acredita que, com Finazzi, o Corinthians venceria

Para conseguir vencer o Vasco nesta quarta-feira, o que o Corinthians não fez (perdeu por 1 a 0), faltou um atacante, faltou o artilheiro do time no ano, Finazzi, que já fez 13 gols na temporada. Esse é o ponto de vista do volante Vampeta, em sua análise sobre o time alvinegro após o jogo. Ele isenta os garotos do time atual de culpa. Veja também: Corinthians perde para o Vasco, mas ainda só depende de si Classificação Calendário / Resultados "É uma equipe nova e que chegou aqui com chances de escapar. Os garotos não tem culpa pela situação, pelo contrário, o que faltou foi o Finazzi. É o único que consegue pôr a bola para dentro, sem desmerecer os outros jogadores. Mas se ele estivesse em campo, tinha conseguido fazer um", discursa o experiente jogador, que entrou no segundo tempo. O técnico Nelsinho Baptista não concorda muito, mas segue a linha de raciocínio do seu jogador. "Independente de sair ou não os gols, o Finazzi hoje é o artilheiro do time. É um jogador que fez 40% dos gols do time. Faz falta. Mas não podemos pensar assim. Faltou o artilheiro? A presença dele seria importante, mas tivemos o trabalho dos mais jovens, que tentaram fazer sua parte." Para a partida de domingo, contra o Grêmio, o time não terá outro atacante: Dentinho, que está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O técnico não quis dizer o que pretende fazer. "Perdemos o Dentinho, mas ganhamos o Moradei, o Zelão... Temos outras opções como atacante. Infelizmente, é um jogador que está fora, mas vamos achar uma opção, já as tenho na cabeça para colocar na prática no domingo. Mas não vamos antecipar nada."