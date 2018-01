Vampeta admite interesse do Flamengo Os rumores de que o Flamengo está interessado no volante Vampeta se tornaram realidade após Leandro Ávila ser emprestado ao Botafogo. Ele disse em público que o Flamengo quer comprar seu passe. Como a Internazionale de Milão está interessada na obtenção dos passes dos atacantes Reinaldo e Adriano, Vampeta pode estar mais perto da Gávea do que do Corinthians, clube que concorre com o time carioca para contar com o volante. Após a saída de Leandro Ávila, a diretoria flamenguista espera poder contratar Vampeta para suprir a vaga no meio-campo deixada por Ávila. Mas, para o ano que vem, os dois poderiam atuar juntos na disputa da Taça Libertadores, já que o volante, que pertence ao Flamengo, retornará no início do próximo ano. O curioso é que Leandro Ávila foi emprestado para aliviar a alta folha salarial do Flamengo, mas o salário de Vampeta, certamente, é maior do que o de Ávila. Com a desclassificação da seleção brasileira para Honduras na Copa América, o zagueiro Juan poderá compor a equipe que enfrentará pela Copa Mercosul, no sábado, o San Lorenzo de Almagro, em Buenos Aires. Os outros ausentes na estréia da competição - Edílson e Alessandro - também retornarão à equipe. Assim, os desfalques estariam zerados, sem contar com Leandro Ávila e Gamarra, que foram emprestados.