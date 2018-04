Vampeta chega e treina no Corinthians Vampeta se apresentou ao Corinthians, nesta segunda-feira, depois de ser liberado pela diretoria do Flamengo, que não estava disposta a liberá-lo caso não recebesse pelo empréstimo de um ano. No final, o clube carioca não se opôs mais à negociação conforme o acordo feito na semana passada. Por esse acordo, o Corinthians pagará cerca de R$ 580 mil de luvas ao jogador, quantia essa que clube carioca devia a Vampeta. Para jogar no Corinthians, o volante aceitou reduzir seu salário - de R$ 150 para R$ 120 mil mensais. Vampeta já treinou, no Parque Piqueri, ao lado do Parque São Jorge, acompanhado por Ricardo Rosa, auxiliar da preparador física do clube. O jogador mostrou satisfação em voltar a defender o clube em que conquistou os títulos paulista, brasileiro e Mundial da Fifa. Ele foi negociado por US$ 15 milhões com o Inter de Milão, depois foi negociado com Flamengo por ocasião das transferências de Adriano e Reinaldo (atualmente emprestado ao São Paulo) para o time de Ronaldinho. ?Estou feliz em voltar à minha casa e, dentro de oito dias, espero estar em forma para pode me colocar à disposição do Parreira?. O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu interromper o período de pré-temporada que o Corinthians realizava em Serra Negra, por causa das fortes chuvas que cairam nesta estância paulista nos últimos dias. Como o estádio que estava sendo utilizado para o treinamento não apresentava boas condições, Parreira decidiu continuar os treinamentos no Parque São Jorge, a partir desta tarde. O time ainda fará um amistoso nesta quarta-feira, contra o Taubaté, no Vale do Paraíba, antes da estréia no Torneio Rio-São Paulo, domingo, contra o Fluminense, no Maracanã.