Vampeta: Corinthians é o mais forte "The Strongest é o Corinthians." Embora o técnico Geninho tenha pedido excesso de humildade, o debochado volante Vampeta não se preocupou em medir as palavras. Hoje, quando soube que the strongest, nome inglês do rival desta noite, significa ?o mais forte?, soltou das suas. "No Pacaembu, o mais forte é o Corinthians", declarou. Vampeta, o mais descontraído do elenco, tem papel fundamental não apenas dentro, mas também fora de campo. O jogador é responsável por manter o alto astral do grupo. Nas quatro linhas, está recuperando a boa forma. Teve participação importante contra o Palmeiras. Deu, por exemplo, passe perfeito para que Gil marcasse o segundo gol da partida. Amanhã, terá como companheiro, no meio-de-campo, Fabinho, que não jogou no fim de semana e retorna à equipe. Com isso, Fabrício volta para o banco de reservas. Geninho vai manter três atletas no ataque, Leandro, Liedson e Gil. Animado com os dois gols diante do Palmeiras, Gil espera repetir o bom desempenho na partida pela Libertadores. "Joguei com muita vontade contra o Palmeiras e quero colocar de novo essa vontade contra o The Strongest", comentou. O empresário Gilmar Rinaldi está negociando com a diretoria corintiana um aumento salarial para o atacante. Os jogadores admitiram não saber nada do adversário boliviano. Na noite de hoje, a comissão técnica exibiu ao grupo um vídeo com lances dos jogos do The Strongest diante do Cruz Azul e do Fénix, pela Libertadores.