Vampeta critica demissão de Leão O meia Vampeta criticou com veemência na tarde desta segunda-feira a demissão do técnico Leão da seleção brasileira. ?Faltou respeito. Ele não poderia ser demitido no aeroporto. Teria que esperar pelo menos sua chegada ao Brasil?, disse o jogador do Paris Saint-Germain, no aeroporto de Los Angeles, onde o vôo procedente do Japão fez uma escala antes de seguir para o Brasil. ?O técnico chegou à seleção por seu méritos e merecia mais respeito?. A delegação deve chegar ao Brasil na madrugada desta terça-feira.