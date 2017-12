Vampeta cumprirá o contrato no Corinthians Depois de dizer que não defenderia mais o Corinthians em 2003, Vampeta voltou atrás e decidiu cumprir normalmente o seu contrato com o clube. Sob o risco de ter seu salário cortado, caso abandonasse mesmo o time, o jogador continuará trablhando até o dia 31 de dezembro, quando termina seu vínculo. Mas se enganam os que pensam ser o propagado amor do jogador pelo clube o responsável pela reconsideração. Vampeta foi taxativo: só voltou atrás por causa do dinheiro. "Não retiro nada do que disse. Acontece que esse segundo semestre não foi bom. Tive alguns problemas financeiros e sabe como é, final de ano as despesas são sempre dobradas. Não posso correr riscos", explicou. "A diretoria disse que não iria pagar, então vou ficar à disposição." Embora fortalecido pelo desdobramento da confusão, Juninho, atacado por Vampeta por não tê-lo escalado na partida contra o Goiás, não conseguiu disfarçar que o episódio deixou seqüelas. "Nem quis assistir às declarações dele (Vampeta). O importante é que tudo foi resolvido", afirmou o treinador. E a insistência do volante em continuar reclamando motivou resposta. "Todo jogador que está no banco tem uma espécie de promessa que vai jogar. Só que nem sempre isso é possível." Ao seu estilo, o diretor-técnico Roberto Rivellino revelou que utilizou a mais simples estratégia para persuadir Vampeta a mudar de idéia: o colocou contra a parede na reunião que ocorreu antes do treino desta terça. "Falei que se ele mantivesse aquilo que havia dito eu teria de tomar uma atitude contra a minha vontade e iria rescindir o contrato dele", explicou o dirigente. "Falei claramente que não poderia manter no grupo um atleta que se recusa a jogar." Rivellino aproveitou também para confirmar que a rescisão contratual do meia André Luiz já foi definida. "Ele não é mais jogador do Corinthians."