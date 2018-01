Vampeta deve receber em ?parcelas? Duas horas e meia de reunião entre Marcos Motta, advogado do volante Vampeta, e a diretoria do Corinthians, nesta segunda-feira, no Parque São Jorge, não foram suficientes para encerrar a novela envolvendo o jogador, que há 20 dias não aparece no clube. A última palavra será do atleta, que chegaria a São Paulo na noite desta segunda. Ele decidirá se aceita a proposta oferecida pelo Corinthians. "Existem algumas pendências, mas em breve tudo será definido", disse o advogado do jogador. "Mas eu não posso decidir por ele. A penúltima palavra é do advogado, mas a última é do cliente. Vou conversar com ele para passar a proposta. Estou otimista" Segundo Vampeta, o Corinthians lhe deve R$ 510 mil. "A proposta foi muito positiva para o jogador, que agora vai analisá-la", indicou o vice-presidente do clube, Antônio Roque Citadini. Provavelmente, o Corinthians oferecerá a Vampeta um parcelamento da dívida.