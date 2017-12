Vampeta deverá substituir Belletti O volante Vampeta atuando pela lateral-direita poderá ser a novidade da seleção brasileira no amistoso desta quinta-feira, contra o Panamá, no jogo de preparação para a partida contra o Paraguai, dia 15, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Belletti, o titular da posição, sentiu um estiramento no músculo do joelho esquerdo no treino que terminou no início da noite de ontem e hoje nem sequer participou do coletivo realizado pela manhã, no CT do Atlético-PR, em Curitiba. Alessandro - o reserva imediato - entrou no lugar de Belletti, mas não foi bem e o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu mexer. Na segunda parte do treino colocou Vampeta pelo setor. O treinador fez outras alterações no time. Promoveu a entrada de Denílson no lugar de Marcelinho Paraíba e colocou Euller no lugar de Edílson. O treino coletivo da seleção teve a duração de aproximadamente 1 hora e terminou com o placar de 4 a 0 para os titulares - gols de Leonardo (2), Marcelinho Paraíba e Euller. O time considerado titular jogou com Marcos; Cris, Juan e Roque Júnior; Alessandro (Vampeta), Eduardo Costa, Tinga, Leonardo e Roberto Carlos; Marcelinho Paraíba (Denilson) e Edílson (Euller).