Vampeta diz não ao Corinthians Vampeta disse mesmo não ao Corinthians. O jogador voltou de Nazaré das Farinhas nesta terça-feira e afirmou que não aceita a proposta do clube. O Corinthians acenou com a possibilidade de quitar a dívida de R$ 510 mil em 24 parcelas. ?Não há porque parcelar o que foi combinado no começo do ano, quando assinei contrato com o Corinthians", observa o volante. Numa concorrida entrevista coletiva no começo da noite, o jogador esclareceu que os direitos federativos pertencem a ele desde 31 de dezembro do ano passado. E que se não houver acordo com o Corinthians no final da atual temporada, ele pode voltar para Nazaré das Farinhas. Quem sabe, até encerrar a carreira. ?Se eu achar que devo voltar para Nazaré das Farinhas, volto de novo." Em seguida, insistiu. ?As coisas que eu assinei de 1º de janeiro a 31 de dezembro não foram cumpridas." Vampeta também confirmou que se não permanecer no Corinthians não jogaria em outro clube em São Paulo. De outra parte, Vampeta se mostrou agradecido pela iniciativa do clube, de sugerir uma renovação de contrato por mais dois anos. Mas o volante disse que só pensará na hipótese de discutir um futuro compromisso com o Corinthians quando o clube quitar o que foi assinado no contrato atual. ?Essa história de o clube pagar menos é normal, todo clube está fazendo isso. Podemos até sentar e conversar. Mas não antes de acertarmos as pendências atuais." O jogador ainda explicou que resolveu abandonar o Corinthians e voltar para Nazaré das Farinhas porque não estava recebendo. Chegou até a desconfiar que o clube deixou de lhe pagar porque não estava jogando, mas não fez essa acusação de uma forma direita. ?Só sei que no passado, quando outros jogadores tinham salários altos, como Dida, Ricardinho e o próprio Parreira, todo mundo recebia em dia. E agora, a situação mudou." Preocupado com a contratação do novo técnico, o vice-presidente de Futebol Antonio Roque Citadini não teve tempo para receber Vampeta. Isso deve ocorrer provavelmente nesta quarta-feira. Nesta terça, Vampeta voltou a fazer fisioterapia. Depois de uma avaliação com os médicos do clube, anunciou que deve retornar aos treinamentos com bola em três semanas. O jogador prevê que sua volta ao time pode acontecer ainda nesta temporada. ?Como se vê, Nazaré das Farinhas me fez bem."