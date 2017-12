Vampeta diz que ex-mulher quer aparecer Depois de fugir da imprensa pela manhã, Vampeta apareceu para treinar à tarde na Toca do Leão do Vitória e se disse tranqüilo, garantindo que vai jogar no fim de semana. Ele justificou que o desentendimento com a ex-mulher Roberta Soares não passou de ?uma tentativa dela de ficar famosa usando o caso?. "Com a novela celebridade todo mundo quer aparecer agora", disse o jogador argumentando que paga suas contas e não agrediu ninguém. "Pago minha pensão em dia". A versão de Roberta é bem divergente. Ela reafirmou que foi agredida, explicando que Vampeta a pegou e bateu sua cabeça na parede e numa janela do apartamento que teria quebrado. "Me deu vários socos na testa", disse, informando que pela agressão teve de tomar cinco pontos na cabeça e vai processar o jogador.