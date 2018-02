Vampeta diz que não pagará multa O volante Vampeta avisou que não pagará a multa de R$ 50 mil imposta pela Federação Paulista de Futebol (FPF) por causa de suas críticas ao presidente licenciado Eduardo José Farah e ao regulamento do Campeonato Paulista. ?Não vou pagar nunca. Eles fingem que multam, eu finjo que pago?, afirmou o jogador do Corinthians, que enfrenta o São Paulo na final deste sábado, no Morumbi. Intimado pelo Tribunal de Justiça Desportiva da FPF a explicar suas declarações na sede da entidade, às 11 horas desta sexta-feira, Vampeta não compareceu. Ele ficou treinando no Parque São Jorge. ?Sou um dos jogadores que promove o espetáculo e, de repente, tomo um susto como esse. Não falei nada demais, só queria que o regulamento fosse cumprido. Nem ganho esse dinheiro todo e não vai ser o Farah que vai tirar R$ 50 mil do meu bolso?, disse o volante corintiano.