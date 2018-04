Vampeta diz que no Corinthians 'sempre é mais difícil'

O volante Vampeta acredita que o Corinthians permanecerá na elite do futebol Brasileiro. O jogador, no entanto, reconheceu que o clube perdeu uma grande chance de se livrar do fantasma do rebaixamento com a derrota para o Vasco, no Pacaembu. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Crônica do jogo: Corinthians 0 x 1 Vasco Bate-pronto: quem cair não pode reclamar, pois falta futebol Vote: quais times vão cair para a Série B? Corinthians tem 58% de chances de cair para a Série B Nelsinho Baptista: 'Temos condições de derrotar o Grêmio' "Não podemos achar que tudo acabou porque fomos derrotados em casa", conta o volante. "Se nós fizéssemos nossa parte, já estaríamos livre. Mas o vento que sopra aqui sopra do lado dos outros." Para Vampeta, os torcedores continuarão apoiando a equipe. "Eles sempre vão nos apoiar. Temos de saber que no próximo domingo [contra o Grêmio] tudo será diferente. Sigo otimista... aqui tudo é mais difícil." Para escapar do rebaixamento, o Corinthians precisa derrotar o Grêmio no Olímpico, neste domingo, às 16 horas. Se empatar, terá de torcer para o Goiás não vencer o Internacional, em casa, e o Paraná não derrotar o Vasco, em São Januário.